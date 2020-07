Antonio Conte, allenatore dell'Inter, commenta a Inter Tv la partita vinta 2-0 dai nerazzurri contro il Napoli: "Sono molto soddisfatto. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, che negli ultimi anni è sempre stata l'antagonista di chi ha vinto lo scudetto. Peraltro giocavamo anche sotto pressione dopo il successo dell'Atalanta, quindi risposta importante anche da questo punto di vista. Tutti si sono fatti trovare pronti, oggi ne ho cambiati diversi perché si veniva da impegni ravvicinati e c'era il rischio infortunio. Ho grande fiducia in questo gruppo, l'ho sempre detto".



ASPETTATIVE - "È stato fatto un buon lavoro, poi non so cosa possano pensare gli altri. So benissimo di portare delle aspettative molto alte e, spesso, ci si nasconde dietro la mia persona. Ma qui c'è un gruppo professionale, cresciuto, che ha ridotto il gap nei confronti di tantissime altre squadre. Per il resto, dobbiamo continuare così, con grande serietà, andando a casa e guardandoci allo specchio nella giusta maniera al di là di qualche passo falso. Dobbiamo dare sempre tutto noi stessi per regalare gioie ai tifosi".



SULLA PARTITA - "Abbiamo iniziato pressando molto alti, come sempre. Dopo il gol, abbiamo giocato più partite nella stessa partita e questo è importante: al di là di come si prepara un match, bisogna sapersi adeguare. Ma la difesa deve essere sempre attiva, anche quando difendiamo più bassi. Nel secondo tempo, abbiamo sofferto davvero poco e avendo occasioni per aumentare il bottino. Sono molto contento".