Gentile Procuratore,



vorrei mi venisse tolta una curiosità amletica: Lukaku sì o Lukaku no? Che cosa deve fare Romelu per convincere la proprietà dell'Inter a farsi riscattare? Non basta aver contribuito a portare l'Inter in finale di Champions League e di essere ritornato protagonista in campionato e coppe seppure come sostituto di Edin Dzeko? Non avrà ancora raggiunto la sua forma più smagliante, ma mi pare che ora ci sia avvicinato molto e che nella prossima stagione le sue prestazioni potrebbero fare molto comodo al mondo neroazzurro! Grazie e forza Inter! Aldo di Brescia



Gentile Aldo,



Lukaku sì, le rispondo immediatamente! Lukaku non deve fare niente per convincere la società neroazzurra a pagare il riscatto (40 milioni di euro?) al Chelsea, ha già riconquistato tutti, compagni, allenatore e tifosi. Deve solo rimanere concentrato per farsi trovare pronto in questa delicata ultima fase di stagione che vedrà l'Inter impegnata su tre fronti diversi, Campionato, finale di Coppia Italia e, ovviamente, finale di Champions League a Instanbul! C'è però una considerazione di fondo che va fatta e che sfugge alle più rigide riflessioni di calciomercato: Lukaku ha riconquistato il cuore dei tifosi interisti con i suoi gol e gli assist millimetrici regalati al compagno e amico di reparto Lautaro Martinez...



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: solo se saranno rimpinguate le casse dell'Inter con la conquista della Champions League sarà possibile il riscatto di Lukaku? Oppure rimarrà comunque?