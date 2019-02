La Gazzetta dello Sport evidenzia la bella prestazione dell'Inter contro il Rapid Vienna e spiega come la presenza di Lauraro, schierato al posto di Icardi, renda più fluido il gioco lì davanti.



“L’Inter non è troppo diversa dalle ultime uscite, con otto titolari su undici considerando l’Icardi attuale out, ma alcuni scambi di posizione vanno a cercare la particolarità: tipo un 1+3 in avanti in diverse situazioni, con Perisic e Candreva molto vicini a Lautaro, per approfittare dello scambio corto con il Toro, diverso da Icardi nel coinvolgere gli amici vicini. Oppure i nerazzurri formano anche due coppie, dove il 2+2 vede Candreva che resta all’altezza di Nainggolan e Perisic a quella dell’argentino. Ma è l’assetto più tradizionale e usato a mettere in croce il Rapid. Perché quando il croato si allarga e punta in velocità riesce in numerosi sfondamenti indisturbati, che si chiudono con cross o tiro”.