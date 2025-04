AFP via Getty Images

Inter, dal sogno “Triplete” all’incubo fallimento: i bookmaker scommettono su una stagione con “Zero Titoli

un' ora fa



Arrivare al 23 aprile in lotta per ogni trofeo è il sogno di ogni società, ma nel decisivo rush finale l’Inter è sì in lotta per Scudetto e Champions League. I bookmaker hanno aperto la possibilità di una stagione senza successi: si gioca infatti a 3,75 un 2024/25 con “Zero Titoli” neroazzurri, per quella che sarebbe una vera propria beffa.