Secondo quanto riportato da Tuttosport l'arrivo in maglia nerazzurra di Matteo Darmian è virtualmente definito, ma per vederlo a Milano servirà ancora un po' di tempo. Come già ampiamente delineato dalle parole dei dirigenti nerazzurri, per ogni acquisto ci sarà una cessione e quella dell'esterno italiano è legata all'addio di Kwadwo Asamoah che ha offerte in Germania e Inghilterra.