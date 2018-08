In casa Inter cresce l'attesa per l'incontro verità tra Luka Modric e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, che potrebbe sancire la definitiva rottura tra i blancos e il centrocampista croato, tentato dall'avventura in nerazzurro. Modric non è però l'unico nome sulla lista di Ausilio, che tiene la porta aperta a piste alternative, non necessariamente nello stesso ruolo: le buone prove di Asamoah come mediano hanno convinto Spalletti che possa essere una soluzione tampone qualora non arrivi il croato, in questo caso servirà un nuovo terzino e gli indizi portano a Matteo Darmian del Manchester United.



OSTACOLI - Non una trattativa ben avviata, ma una suggestione sempre viva e alimentata dalla situazione conflittuale tra l'ex difensore di Milan e Torino e il tecnico José Mourinho: rottura vera e propria, con Darmian che ha manifestato a più riprese la volontà di partire e tornare in Italia e il portoghese non intenzionato a trattenere il giocatore controvoglia. L'ostacolo in questo caso è dato dalla società (con la quale lo stesso Mourinho è in rotta): alte le pretese per il cartellino, circa 20 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2019, e con la chiusura del mercato fissata per il 9 agosto la dirigenza dei Red Devils teme di non trovare un sostituto e lasciare il ruolo scoperto.



NUOVA FORMULA - Stallo dunque come per Martial, altro giocatore desideroso di partire ma congelato dalla mancanza di alternative, ma in questo caso le ultime lamentele di Mou possono smuovere qualcosa: lo United tratta Jerome Boateng, l'arrivo del centrale tedesco può dirottare Rojo verso la corsia mancina e così liberare Darmian. Resta il problema del prezzo, ma anche qui una novità che riapre le porte all'Inter: i Red Devils non escludono più la possibilità di prolungare il contratto del terzino e rendere così percorribile la strada che porta al prestito (oneroso) con diritto di riscatto, formula ottimale per i nerazzurri che non avrebbero problemi a trovare un accordo con il giocatore. Il tempo stringe, ancora pochi giorni a disposizione del Man United per mettere a segno i colpi chiesti da Mourinho e liberare gli esuberi: Darmian e l'Inter aspettano, nulla è ancora chiuso definitivamente.



