Matteo Darmian parla a Sky sport al termine del successo ottenuto dall’Inter sulla Salernitana: "Volevamo partire bene, con la giusta mentalità e penso si sia visto. Normale che quando sei all'Inter e non vinci ci siano critiche, ma ci siamo tappati le orecchie e siamo andati avanti per la nostra strada. Ora siamo in vantaggio 2-0 e dobbiamo continuare così".