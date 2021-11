Priorità a Brozovic, ma non solo. Tra i calciatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno 2023 ci sono Sanchez (ma l’Inter ha una via d’uscita per liberarlo già la prossima estate), De Vrij e Skriniar. Il destino dei difensori potrebbe non essere lo stesso, anche per una questione anagrafica.



Stefan (29 anni) aveva iniziato i discorsi per un rinnovo ormai due anni fa, ma poi tutto si è fermato e oggi sembra difficile che l’affare riparta. Piuttosto, non può essere esclusa in prospettiva una cessione dell’olandese, che peraltro regalerebbe al bilancio nerazzurro una plusvalenza totale: si è parlato del Tottenham di Conte, pista da tenere a mente.



Su Skriniar (26 anni) il desiderio dell’Inter è quello di allungare e adeguare l’attuale accordo datato 2023. Milan è un titolare indiscusso della squadra, con Barella è quello con il minutaggio più alto e proprio ad altezza Nicolò - 4,5 milioni - potrebbe attestarsi il suo secondo rinnovo di sempre con l’Inter: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i discorsi entreranno nel vivo nei primi mesi del 2022.