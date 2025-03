Inter, Dimarco in gruppo: buone notizie per Darmian e Zalewski. Attesa per gli esami di Lautaro e Dumfries

Getty Images

L’emergenza sugli esterni per l’Inter sta per finire. Le notizie che arrivano da Appiano Gentile, in attesa sempre degli esami strumentali di Dumfries e Lautaro Martinez, sono positive per quanto riguarda Dimarco, Zalewski e Darmian.

VERSO L’UDINESE - Sfruttando la sosta per le nazionali, Inzaghi, come riporta Sky Sport, conta di avere a disposizione per metà della prossima settimana tutti e tre i suoi esterni. Che, pertanto, dovrebbero essere convocati e arruolabili per la partita contro l’Udinese del 30 marzo. Zalewski e Darmian hanno svolto lavoro differenziato sul campo, mentre Dimarco ha già iniziato a lavorare con il gruppo, ma solo in parte. Dimarco aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia destra dopo Napoli-Inter del 1° marzo, mentre Darmian una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra dopo la gara con la Lazio di Coppa Italia. Per Zalewski, invece, un risentimento muscolare al soleo della gamba destra il 24 febbraio.

LAUTARO E DUMFRIES – L’Inter aspetta, poi, di conoscere le condizioni di Lautaro e Dumfries, che arriveranno ad Appiano Gentile sabato prima di svolgere le visite mediche lunedì. L’olandese si è fermato contro l’Atalanta per quello che pare essere un problema ai flessori della coscia destra, mentre Lautaro, dalle prime visite svolte in Argentina, avrebbe una piccola lesione al bicipite femorale sinistro. Solo gli accertamenti, però, stabiliranno con certezza l’entità dei due infortuni.

THURAM - Anche Marcus Thuram è rientrato in anticipo dalla Nazionale come Lautaro e Dumfries. A differenza dei compagni, però, al ritorno ad Appiano, previsto per sabato, dovrebbe allenarsi regolarmente.