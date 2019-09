"Per favore, convincetelo voi...". Queste le parole pronunciate da Wanda Nara a Pino e Savini, storici procuratori e amici di Mauro Icardi, riportate dal Corriere dello Sport. La notte prima del trasferimento al Paris Saint-Germain, c'è stata un'accesa discussione tra la bionda showgirl e procuratrice argentina e l'ex numero 9 dell'Inter, che non voleva saperne di lasciare la Milano nerazzurro. Discussioni accese andate avanti per ore, fino a quando Wanda, alle 4 di notte, ha chiamato i due amici. E, intervenuti loro, Maurito ha aperto l'addio. Ma fino alla fine, anche quando era già a Parigi, Icardi è sempre stato titubante.