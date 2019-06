L'Inter insiste per avere Edin Dzeko, ma c'è da trovare un accordo con la Roma. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i giallorossi vogliono 20 milioni di euro per liberare il bosniaco, e come contropartita tecnica aprono solo a Radu o Pinamonti. Il primo, però, è promesso al Genoa, mentre il secondo è considerato intoccabile.