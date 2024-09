Inter, Frattesi e la Roma: "E' stato divertente"

. A confermarlo è lo stesso classe 1999.Non è stato un avvio di stagione semplice per l'ex giocatore del Sassuolo, mai schierato titolare da Simone Inzaghi nelle prime tre giornate della Serie A 2024/25, nelle quali ha accumulato complessivamente poco più di 50 minuti.Per questo, negli ultimi giorni di mercato, si erano rincorse voci su un possibile ritorno alladi Frattesi, cresciuto proprio nelle giovanili dei giallorossi. Un interessamento da parte della squadra guidata da Daniele De Rossi che non si è tramutato in un'opzione concreta.

- Proprio di questo ha parlato Frattesi, in un'intervista concessa a Rai Sport dal ritiro dell'Italia a Coverciano: "Voci sulla Roma?".- Frattesi poi torna sul disastro della Nazionale negli ultimi Europei, eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale: "La delusione è stata grandissima perché non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare ma ora siamo qui e siamo pronti a ripartire".

- Frattesi distribuisce le colpe tra il ct, Luciano Spalletti, e i giocatori: "Le colpe sono sempre metà perché poi siamo noi che andiamo in campo. Se i giocatori fanno male è colpa loro, l'ho sempre pensato anche in altri tipi di situazioni. Al mister fa onore questa cosa, ma abbiamo sbagliato tutti quanti a metà. Abbiamo capito quel che abbiamo sbagliato, bisogna ripartire perché è stata una bella botta sia per noi che per tutto il popolo azzurro. È stata una macchia pesante".

- Frattesi si concentra poi sulla stagione con l'Inter: "Io devo dare sempre di più perché si può sempre migliorare, quindi sicuramente parlando di fase di costruzione va fatto uno step in avanti". Con l'arrivo di Piotr Zielinski è aumentata la concorrenza a centrocampo: "Dovremo sgomitare per avere più minuti", chiosa il classe 1999.- L'Italia sfiderà la Francia nella prima giornata della UEFA Nations League, per Frattesi vorrà dire affrontare il compagno di squadra Marcus Thuram: "Grande persona e grande giocatore, sempre sorridente. Spero che dopo la partita sorrida meno".