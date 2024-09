Inter, Correa tentato dal Panathinaikos: ultima spiaggia per il Tucu

l’argentino è rientrato a Milano dopo la pessima stagione a Marsiglia, terminata con zero gol e zero assist. Un bottino che di fatto ha respinto qualsiasi potenziale club interessato, visto l’altissimo ingaggio che il “Tucu” percepisce dall’Inter.. C’è da dire che ad Appiano Correa sta benissimo, i compagni gli vogliono bene e Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto dalla Lazio, non lo vive assolutamente come un peso. Forse anche questo clima ha fatto si che Correa non accelerasse nella ricerca di una soluzione lontana da Milano.

Ieri, però, il club ha comunicato la lista Champions consegnata alla Uefa e Correa ha scoperto di essere stato escluso. Il calciatore argentino ha capito che questa stagione sarà quella della verità perchée che non basta andare via a zero per ottenere un buon ingaggio. Servono prove a corredo e Correa negli ultimi due anni ne ha raccolte pochissime.

Nelle ultime ore pare che per lui possa aprirsi una possibilità: il Panathinaikos si sta informando concretamente sulla possibilità di portare Correa in Grecia ma non sono ancora partiti concretamente i dialoghi con il calciatore.Per Correa potrebbe essere una buona opportunità, una vetrina in cui mettersi in mostra con continuità, una possibilità che invece non avrebbe in nerazzurro, dove è chiuso da 4 punte che lo precedono: Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic.