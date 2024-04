Inter-Frattesi, le cifre esatte del riscatto dal Sassuolo

14 minuti fa



Grazie al bilancio del Sassuolo si viene a conoscenza anche delle cifre esatte per l'approdo di Davide Frattesi all'Inter. Cinque i milioni del prestito, mentre sono 28 i milioni che entreranno nel prossimo anno economico. "Si segnala inoltre che nel corso del mese di marzo 2024 si è avverata la condizione sospensiva prevista nel contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Frattesi all’ Inter per cui la cessione si è trasformata in definitiva, con il realizzo di una plusvalenza di oltre euro 28,0 milioni".