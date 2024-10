Inter, Frattesi riemerge e si sfoga: "Non sarò mai un problema, leggo troppe cose su di me"

Getty Images

Insomma, sembrava un’altra serata amara per il centrocampista romano, specie quando a fine primo tempo Zielinski è rimasto a scaldarsi li a bordo campo. Il Castellani invece ha regalato il colpo di scena, merito anche di un Simone Inzaghi che si è mostrato comprensivo e lucido nel dargli ancora qualche minuto.Attimo che Frattesi ha sfruttato alla grande anche con l’aiuto di un pizzico di buona sorte. Al 5’ del secondo tempo il suo tiro finisce in porta con complice la deviazione di Fazzini. Davide non esulta, dopo spiegherà che non l’ha fatto per rispetto ai suoi ex tifosi ma forse anche perché ha vissuto il tutto come una liberazione: “Insomma, il peso addosso c’era e le parole lo evidenziano.

Anzi, in conferenza stampa Frattesi ha ripreso il discorso: “a volte non me le vado neanche a cercare, ma si scrive molto di me senza considerare che sono un ragazzo intelligente, che capisce di far parte di un centrocampo formato da grandi calciatori e soprattutto che un allenatore debba scegliere in base a chi vede meglio”.- In una serata di celebrazioni, rivincite e complimenti, Frattesi ha voluto toccare argomenti che evidentemente lo hanno ferito o in qualche modo appesantito.. La Juventus è alle spalle, ma fino a un certo punto. Certe amarezze si cancellano con la continuità delle prestazioni, perché una rondine non fa primavera, ma la reattività di Frattesi è un aspetto sicuramente apprezzabile.