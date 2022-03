Intervistato da Inter tv, l'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha parlato del match pareggiato in Coppa Italia contro il Milan.



“Grande soddisfazione, tornare finalmente in campo dopo questo brutto infortunio. Credo sia stata una sfida abbastanza difficile, ma c'è ancora il ritorno e ce la giochiamo. Abbiamo affrontato una squadra forte che mette pressione, avremmo dovuto sfruttare meglio gli spazi forse. La squadra ha giocato tanto, ci sta un po' di stanchezza. Abbiamo tenuto bene il campo, importante è non aver preso gol così ce la possiamo giocare nella prossima partita".