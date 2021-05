Arrivano le prime anticipazioni dell'intervista rilasciata a Sportweek da Achraf Hakimi e che uscirà nella sua versione completa domani in edicola Il terzino dell'Inter ha parlato di Conte e di come il futuro possa essere roseo con lui in panchina



CICLO - "Conte? Con lui possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa".



IL RUOLO - "Nessun paragone: mi interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima".



L'ARRIVO ALL'INTER - "L’allenatore mi ha chiamato per convincermi a venire all’Inter. Mi ha spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo, e quanto sarebbe stato decisivo. Mi ha fatto sentire importante".