Il portiere dell'Inter Samir Handanovic parla a Sky Sport dopo il successo di Bologna: "Siamo riusciti a ribaltare il risultato ed era una partita fondamentale con tutti questi impegni ravvicinati: è una vittoria che dà fiducia e morale. Avevamo preparato bene la partita e l'abbiamo giocata come volevamo. Non tutte le sfide sono uguali, ci sono anche quelle sporche in cui bisogna mettere tutto il resto e non solo il bel gioco, anche la tenacia per vincere. Può essere l'inizio di un percorso. Maggiori ambizioni? Dobbiamo deciderlo noi in campo: ora restiamo con i piedi per terra, dobbiamo correggere gli errori e fare un passo alla volta".