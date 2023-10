Una presenza che ormai non stupisce più. Sulle tribune del Konami Youth Development Centre di Milano per assistere alla partita di Youth League dell'Inter Primavera contro il Benfica c'era anche l'ex capitano della prima squadra, rimasto svincolato al termine della passata stagione, Samir Handanovic. Già da tempo l'ex portiere si era infatti riavvicinato alla società nerazzurra ipotizzando per il proseguo della sua carriera un ruolo in società e da un mese a oggi, ormai stabilmente, quel ruolo è stato ben definito con due obiettivi chiari.



IN PANCHINA - Handanovic vorrebbe allenare è questo il primo obiettivo che si è messo in testa e si è posto davanti a sé. Per poterlo fare, tuttavia,dovrà prima seguire un percorso di abilitazione ottenendo di conseguenza i vari livelli di patentino necessari per sedersi in panchina. Seugirà quindi quanto prima i corsi di abilitazione, ma nel frattempo non può e non vuole rimanere con le mani in mano.



ACCANTO A BACCIN - Per questo, almeno in questa prima fase il secondo obiettivo porta Handanovic a collaborando a stretto giro di posta con il vice-direttore sportivo Dario Baccin (seduto accanto a lui oggi in tribuna) come osservatore. Innanzitutto per il ruolo per cui è stato uno dei più grandi, quello del portiere, ma sarà inviato anche a visionare altri potenziali obiettivi di mercato non solo fra gli estremi difensori.