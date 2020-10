Questa sera l'Inter affronterà il Borussia Monchengladbach nel primo match della Champions League 2020/2021. Perfettamente equilibrati i precedenti tra le due squadre, che si sono incontrate quattro volte, due nel 1971 e due nel 1979 con un bilancio di una vittoria nerazzurra (4-2), due pareggi (0-0 e 1-1) e una vittoria tedesca (2-3 a San Siro dopo i tempi supplementari). Il primo incontro in assoluto delle due squadre invece è quello conosciuto per la lattina che colpì in testa Boninsegna, con la ripetizione del match disputato in Germania.