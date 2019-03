L'Inter riabbraccia Mauro Icardi e Ivan Perisic, schierati insieme in attacco in partitella: nell'allenamento di oggi alla Pinetina il croato e l'ex capitano sono scesi in campo nella stessa squadra, con il numero 9 che è anche andato a segno. Lavoro individuale invece per Marcelo Brozovic, reduce da 90 minuti con la sua nazionale come Perisic, ma vittima di un affaticamento muscolare recente.



CHI CONTRO LA LAZIO? - L'allenamento si è svolto a campo ridotto, in vista del match in programma a San Siro domenica sera contro la Lazio, fondamentale in ottica Champions League. Icardi potrebbe scendere in campo, ma è in ballottaggio con il connazionale Lautaro Martinez, che però rientrerà solamente domani dall'Argentina.