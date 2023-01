Il calcio italiano non attraversa un momento particolarmente brillante e l’Inter non fa sicuramente eccezione, ecco perché - un po’ ovunque - sono aumentate le operazioni a costo zero, occasioni che spesso hanno trovato i nerazzurri particolarmente attenti.ma sono molte le operazioni low cost portate avanti dalla dirigenza negli ultimi anni, basti pensare anche a Dzeko e Acerbi, o a de Vrij, andando un po’ più indietro nel tempo.L’anno prossimo il centrocampo nerazzurro farà a meno di Gagliardini, l’Inter è intenzionata riportare a casa il giovane Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina.Pereyra-Inter è una pista che sembra destinata a diventare molto molto calda.