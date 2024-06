Inter, il Genoa alza l'asticella per Martinez: "15 milioni? Per noi vale di più"

Getty Images

La telenovelacontinua a tenere banco in questo avvio di estate. Ad aggiungere un nuovo capitolo riguardo al destino del portiere spagnolo cercato con insistenza dall'Inter ci ha pensato ieri sera l'amministratore delegato del Genoa,Intervenuto in diretta a Telenord, il dirigente rossoblù ha spiegato come la valutazione data ai nerazzurri al giocatore (circa 15 milioni di euro) non coincida con quella del Grifone: ". Ma non sempre il destino di un calciatore dipende solo dal club. Anche perché di mezzo ci sono pure i procuratori che spesso fanno il lavoro solo per se stessi.e quando abbiamo un giocatore che possa riempire il vuoto lasciato da chi parte".

Il Genoa a ogni modo è attivo alla ricerca di un possibile sostituto del 26enne catalano, qualora davvero l'Inter dovesse decidersi ad affondare il colpo nei suo confronti. E il candidato numero 1 per sostituirlo in rossoblù potrebbe essere il croatodel Paok: "- ha ammesso Blazquez - ma sappiamo di non essere gli unici a seguirlo. Anche per questo stiamo guardando parecchie di opzioni".