Genoa, l'Inter cambia idea: nessuna contropartita per Martinez. Solo cash

NurPhoto via Getty Images

Malgrado le difficoltà emerse nell'arrivare al portiere del Genoa, dovute soprattutto alla volontà del club rossoblù di non accettare le contropartite tecniche proposte dai nerazzurri, i Campioni d'Italia non sembrano aver perso del tutto le speranze di aggiudicarsi il 26enne cresciuto nella cantera del Barcellona.La nuova strada tentata da Marotta e soci passa attraverso la modulazione di un'offerta che non preveda più l'inserimento di pedine di scambio ma soltanto la messa sul tavolo di una, somma che il Grifone attribuisce al cartellino del giocatore.

L'Inter per il momento si è spinta fino a 13 milioni, aggiungendo però una serie di bonus che potrebbero far salire il totale in futuro fino a 15.