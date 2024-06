Genoa, per la porta l'obiettivo è un croato che piaceva all'Inter

BELGA MAG/AFP via Getty Images

In attesa di capire se alla fine Josep Martinez diverrà realmente un giocatore dell'Inter, il Genoa sonda il mercato alla ricerca del possibile sostituto del portiere spagnolo.Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dal club di Villa Rostan affiora quello di un ragazzo visionato in passato proprio dagli stessi nerazzurri. Si tratta di, 24enne croato di proprietà del Paok Salonicco.Cresciuto nel vivaio dell'Ajax, dove fu selezionato da Edwin Van der Saar in persona, Kotarski lo scorso marzo ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore, subentrando nel corso dell'amichevole contro l'Egitto vinta 4-2 da Modric e compagni.

Ne dà notizia Sky Sport.