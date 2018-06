Dopo anni trascorsi a rincorrere una qualificazione in Champions, Samir Handanovic è riuscito a raggiungerla ma stando a quanto scrive il Corriere della Sera, rischia di giocare la prestigiosa competizione con addosso un'altra maglia. Sull'ex portiere dell'Udinese è forte l'interesse del Napoli, che privo di un leader come Reina - che ha accettato la corte del Milan - è alla ricerca di un profilo esperto che possa soddisfare le richieste di Ancelotti.



La scelta del club campano, quindi, pare essere ricaduta proprio su Handanovic. Una trattativa non semplice dato che anche Spalletti giocherà in Champions e che non sarebbe certo contento di veder partire un pilastro della rosa come il portiere sloveno. Ma tutto ha un prezzo e secondo il Corriere della Sera la trattativa potrebbe decollare se il Napoli dovesse decidere di investire una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, somma che consentirebbe all'Inter di mettere a segno una grande plusvalenza e archiviare quasi del tutto gli obblighi con l'Uefa.