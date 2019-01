La classifica lascia tranquilla l'Inter nonostante il pareggio contro il Sassuolo ma la Gazzetta dello Sport spiega come a preoccupare sia la forma fisica di parecchi calciatori.



“L’Inter è quasi riuscita a spegnere il genuino entusiasmo dei bambini gasati di avere uno stadio – e una partita – tutto per loro. Sono stati la nota più bella della serata, senza dubbio. La banda Spalletti non è riuscita a regalare loro una gioia, anzi ha rischiato di ripartire con un handicap più pesante perché il Sassuolo meritava di vincere. A livello di gioco e di occasioni. Alla fine l’Inter sì è fatta rosicchiare due punti dalla Roma, ma i problemi non vengono dalla classifica (il distacco dalla quarta è ancora sostanzioso) bensì dalla cattiva forma di parecchi giocatori e dalla latitanza del gioco”.