Anche L'Inter viaggia spedita per il nuovo stadio da 70mila posti a Rozzano e secondo Tuttosport c'è già un iter, un programma, per le prossime mosse da portare avanti con il comune.



L'obiettivo è poggiare la prima pietra nel 2025 per far sì che l’Inter ci giochi dal campionato 2028/29. Entro il 30 aprile 2024 andrà presentato lo studio di fattibilità.