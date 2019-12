Una brutta tegola si è abbattuta sull'Inter e su Antonio Conte nella giornata di ieri. Stefano Sensi non solo non recupera, ma sarà costretto a sottoporsi a un nuovo consulto specialistico per capire come recuperare definitivamente dall'infortunio al muscolo psoas che lo ha fermato nel corso della gara contro la Juventus lo scorso 6 ottobre. Cosa accadrà ora? Ci sono due vie da sviluppare, una che riguarda il campo e una il mercato.



RIENTRO IN CAMPO - L'infortunio di Sensi è a tutti gli effetti un'incognita. Fin dai primi giorni sembrava soltanto un affaticamento, ma l'Inter è stato costretta a monitorare il percorso di rientro quotidianamente. Il rientro in campo in Champions contro il Borussia Dortmund sembrava un segnale positivo, ma il disturbo è tornato. Ora il controllo specialistico, che fa pensare ad un problema più complicato da gestire e che, verosimilmente, terrà Sensi lontano dai campi da gioco almeno fino alla sosta invernale.



IL RISCATTO - Un'incognita di campo, che però non si rispecchia nel mercato perché sì, Stefano Sensi è arrivato in estate in nerazzurro ufficialmente in prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un riscatto che per l'Inter non è mai stato in dubbio e che, solo per questioni di Fair Play Finanziario non è stato ufficializzato fin dal principio come un obbligo. Le prestazioni super di inizio anno, infatti, lasciano convinto il club nerazzurro che, al rientro dall'infortunio, Sensi tornerà titolare e protagonista della squadra di Conte. ​Fra Inter e Sassuolo l'intesa resta netta e dopo il riscatto di Politano quello di Sensi sarà il prossimo importante passo.