Il report medico rilasciato dalla società nerazzurra allontana il rientro di Stefano Sensi. Un problema per Conte, che già dovrà gestire l'assenza di Barella. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Da leader a scomparso, il passo è stato breve. Stefano Sensi, purtroppo per Conte, resta ancora fuori. E resterà ancora ai box a tempo indeterminato. Il 24enne playmaker ex Sassuolo, sorpresa e trascinatore della prima parte di stagione nerazzurra, sente ancora dolore all’adduttore destro e non torna nella lista dei recuperati nemmeno per il match contro la Spal. Il report medico della vigilia, una novità introdotta ieri dallo staff medico nerazzurro d’accordo con l’allenatore, dice: «Perdurando il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra, si è deciso di effettuare un consulto specialistico». Insomma, l’allarme sulle condizioni fisiche di Stefano è in evidente crescita. E visto che sino a gennaio mancherà Nicolò Barella, operato al ginocchio mercoledì il problema per Conte è doppio”.