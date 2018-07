In Inghilterra continua a tener banco l'insoddisfazione di José Mourinho circa il mercato sostenuto dal Manchester United. Questo è quanto si apprende da manchestereveningnews.co.uk, dove spiegano come il tecnico portoghese avrebbe voluto Ivan Perisic già l'anno scorso, quando il croato costava meno, mentre adesso per prenderlo potrebbero essere necessari circa 70 milioni di euro. Mourinho potrebbe far valere questa sua ragione nei confronti del club, che però potrebbe rispondergli per le rime facendogli notare come in quella posizione ci siano già due validi elementi come Rashford e Martial, molto più giovani di Perisic, che potrebbe frenare la loro crescita.