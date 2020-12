La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sull'Inter e spiega come la crescita dei singoli abbia fatto bene all'intero reparto.



“Sul centrodestra Skriniar ha fatto una inversione a U, da sacrificabile sul mercato a imprescindibile. Sul centrosinistra Bastoni non sembra soffrire minimamente le vertigini. In mezzo, Stephan De Vrij è l’unico della compagnia che non ha avuto il Covid e anche per questo ha giocato di più, mentre il suo agente Raiola brigava per il rinnovo. Un po’ di stanchezza mista a qualche imprecisione nulla hanno tolto al ruolo di leader dell’olandese”