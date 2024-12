Inter, Inzaghi: "Barella straordinario, non meritavamo di subire gol. E sul Mondiale per club..."

AFP via Getty Images

Dopo la gara vinta dall'Inter per 3-1 contro il Parma,ha parlato così a DAZN: "A fine primo tempo avevamo già visto l'opportunità di poter offendere sui piazzati, sfruttando il secondo palo. Sapevamo delle difficoltà della gara, i ragazzi sono stati bravi a trovare i ritmi giusti".I GOL E LA MANCATA RETE DI LAUTARO - "I due gol di Dimarco e Barella sono stati importanti. Barella è un giocatore straordinario: lo scorso anno ha segnato meno, ma secondo me ha fatto benissimo. Lautaro deve continuare a lavorare come ha fatto: il rientro in difesa al 90' è il simbolo di un capitano che lotta fino all'ultimo. Non meritavamo di subire il gol perché potevamo mantenere la porta inviolata".

"Con Darmian abbiamo scherzato un po' su, vista la rabbia del mio giocatore. L'errore è a monte e il meno colpevole è Matteo"."Chiaramente cercheremo di fare il massimo nel Mondiale per Club. I ragazzi stanno lavorando: in tre anni, il lavoro fatto dai miei giocatori è davvero incredibile. Vedere la base di partenza e l'arrivo nella nuova competizione è sicuramente meritato"."Correa sta molto bene e sta lavorando come deve. Deve continuare in questo modo, Taremi e Arnautovic sono elementi importanti".