Inter, Inzaghi: “Li davanti hanno speso tanto. Futuro San Siro? Spero di rimanere a lungo in questo stadio”

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Lipsia, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa da San Siro.”La statistica fa piacere ma è sempre una statistica, noi lavoriamo per far felici i tifosi e vincere trofei. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto nelle ultime undici partite, con 8 vittorie e tre pareggi, ma nonostante tutto siamo tutte li perché le squadre davanti si sono rinforzate spendendo molto sul mercato e come l’Inter vorranno arrivare più in alto possibile”.

“Lavorando sempre di più, soprattutto nei momenti positivi. Cerchiamo sempre di vedere dove potevamo fare meglio. A Verona abbiamo fatto 5 gol in un tempo ma abbiamo studiato le disattenzioni che avrebbero potuto costarci caro. Cerchiamo di migliorarci ogni giorno, ad Appiano o a San Siro, perché ci sono tante insidie ogni volta”.Per quanto riguarda gli arbitri ho espresso il mio pensiero, io in Primis che durante le gare per adrenalina passo l’area tecnica. Noi tutti come addetti ai lavori dovremmo aiutare gli arbitri”.

“Quello è l’augurio, sono d’accordo con lui ma sappiamo che altre 36 squadre hanno il nostro stesso desiderio. Adesso ci mancano altre 4 partite e abbiamo bisogno di punti. Le prossime saranno contro due tedesche che stanno facendo bene da anni. Dobbiamo proseguire il nostro cammino come fatto fino a oggi, senza guardare troppo lontano”.“Per quanto riguarda Frattesi, si sta trascinando un problemino alla caviglia da 10 giorni, già prima di andare in nazionale. Adesso sarà da valutare perché non si sentiva la caviglia a posto. Speriamo di non perderlo perché Davide Sto arrivando! Quanto è importante per noi, visto che è un calciatore molto determinante. Speriamo si rimetta in breve tempo. Per quanto riguarda Calhanoglu e Lautaro, ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti, poi valuterò domani mattina. Per quanto riguarda Acerbi invece non c’è lesione, solo una contrattura, una cosa più breve rispetto alla scorsa volta”.

“Penserei a Bastoni, che ha già interpretato il ruolo”.“Siamo venuto per questo, hanno cercato di migliorarlo perché dopo Inter Napoli anche i calciatori si erano lamentati. In questo periodo è sempre così, novembre e dicembre si soffre sempre, poi a gennaio lo rifaranno e sarà bello come sempre”.“Spero di rimanere a lungo qui perché si respira una bellissima aria, sapete in che modo spinge questo stadio”.

“Per quanto riguarda Taremi sono molto contento di come sta lavorando e come si è inserito. Sapeva che avrebbe trovato concorrenza e così è stato. È un grande professionista, ben voluto dai suoi compagni. Ho grande fiducia in lui e deve continuare a lavorare come sta facendo”.“Si, perché sappiamo di questa cosa che è una cosa nuova per tutti gli allenatori. Abbiamo svolto una preparazione uguale per tutti, anche per quelli che sono arrivati dopo. Chiaramente quelli arrivati prima hanno smaltito meglio rispetto a Lautaro, che è arrivato dopo”.

“Posso solo dire che ho avuto la fortuna di arrivare in una società importante con ragazzi straordinari che mi hanno assecondato in tutto. Sappiamo quello che abbiamo fatto e cosa dovremo fare. Conosciamo le nostre ambizioni e sappiamo che basta sbagliare un cambio per essere criticati perché tutti vogliono fare gli allenatori, ma ci sta. Il mio auspicio è quello di poter continuare a fare del meglio per l’Inter”.