Inter, Inzaghi perde anche Bisseck: c'è lesione

Ancora un infortunio in difesa per l'Inter. Yann Bisseck si è sottoposto agli esami, che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni del centrale nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana, ma la sensazione, trattandosi di una lesione muscolare, è che possa stare fuori per 20/25 giorni.

IL COMUNICATO - "Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima".

OBIETTIVO DERBY - Quante partite salterà Bisseck? Sicuramente non ci sarà contro Venezia, Bologna, Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco (29 gennaio). La missione è recuperarlo per il derby contro il Milan del 2 febbraio, anche se, trattandosi di una lesione muscolare, bisognerà capire come reagirà alle terapie di recupero.