Inter, doppia offerta per Buchanan

guarda al mercato senza una grossa volontà di toccare gli equilibri dell'attuale organico a disposizione diInevitabilmente, così come sta accadendo per Frattesi e per il duo Correa-Arnatuovic, l'attenzione di molti club si sta facendo concreta per quei giocatori che meno stanno trovando spazio con l'allenatore piacentino. È il caso di, rientrato ormai da tempo dall'infortunio alla gamba subito in nazionale in estate, ma che ad oggi ha collezionato soltanto 128 minuti in sole 5 presenze.Secondo quanto riportato dal media canadese TSN, infatti, sono già arrivate sulla scrivania del direttore sportivole proposte per un prestito fino a fine stagione dell'ex-Bruges. Una proposta proveniente dalla Liga in Spagna e una dalla Premier League anche se non da club di prima fascia che però avrebbero garantito al canadese un ruolo centrale fino a fine stagione.

La risposta negativa è però arrivata prima di tutto dal giocatore che, al momento, preferisce giocarsi le sue carte alla corte dicompetendo, avendo anche la chance, tra l'altro, di poter scendere in campo anche in Champions League.