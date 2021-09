Partire bene, contro un avversario difficile. L'Inter inizia domani la sua avventura in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, lo farà con ogni probabilità con la migliore difesa. Inzaghi oggi ha avuto buone notizie da Alessandro Bastoni, che ha superato il problema muscolare alla coscia sinistra rimediato in Nazionale, si è allenato con il gruppo e punta a una maglia da titolare, accanto agli intoccabili De Vrij e Skriniar. L'Inter non vuole prendersi rischi, soprattutto dopo la prova di Dimarco contro la Sampdoria, ma il rientro di Bastoni sarebbe fondamentale per gli automatismi difensivi.



VIDAL - Per affrontare i blancos Inzaghi è pronto a cambiare le carte in mezzo al campo. Accanto agli intoccabili Barella e Brozovic potrebbe esserci una sorpresa, con Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu. ​Quella contro il Real per il cileno è una sfida speciale anche perché il 25 novembre scorso lo 0-2 del Meazza porta la sua firma in negativo, con l'espulsione per proteste. Un motivo in più per fare bene.