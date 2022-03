Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto a Dazn prima del fischio d'inizio della sfida con la Fiorentina: "Chi al centro al posto di Brozovic? Penso che partirà inizialmente Calhanoglu, poi i tre di centrocampo faranno delle rotazioni".



VIDAL - "Credo si sia sempre allenato nel migliore dei modi, giocatore che è stato impiegato tanto, ha sempre risposto bene: non c'è nessun problema e l'aria è serena. Ci è dispiaciuto perdere qualche punto, aver rallentato, ma siamo perfettamente in linea con i nostri programmi".



SETTIMANA TRA STRIGLIATE E GRIGLIATE - "E' stata una settimana in cui siamo riusciti a lavorare di più e poi abbiamo fatto questa grigliata tutti insieme, ma come sempre abbiamo analizzato le cose da analizzare come sempre fatto. Non avendo l'impegno infrasettimanale siamo riusciti a lavorare nel migliore dei modi".