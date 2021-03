Mauricio Isla, ex difensore tra le altre della Juve, parla a Channel 13 del connazionale Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter: "Nessuno sa cosa rappresenti per lo spogliatoio, per i giovani. È un giocatore che può andare a cavallo e il giorno dopo essere il migliore in campo, non ho mai visto un giocatore così. Prima di entrare in campo mi innervosisco, Vidal no... Può uscire a bere, guidare una Ferrari, e nonostante ciò è ancora quello che vogliamo tutti in Nazionale. Sono un anno più giovane di lui e lo considero un idolo".



SU ALEXIS SANCHEZ - "Una volta abbiamo litigato per due giorni e poi ci siamo abbracciati ed è tutto passato. Ci sono volte in cui non siamo d'accordo e litighiamo. È come un fratello e gli voglio molto bene. Lui soffre molto quando la nazionale fa male e quando gioca male. Gli ho detto di godere il momento, ma lui dice che non può. Ha una grande mentalità".