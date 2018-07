La corsa per il regista del futuro è partita tempo fa, quando il suo talento ha iniziato a dettare i tempi in mezzo al campo. 19 presenze, 2 gol e 2 assist nella sua prima (mezza) stagione tra i professionisti con la maglia del Brescia. Scherzo del destino: capello lungo, corsa ciondolante e ragionata, piede raffinato. Sì, Sandro Tonali ricorda Andrea Pirlo. Nel ruolo, nei movimenti, nella coordinazione: c'è quel qualcosa che non fa sembrare il paragone azzardato. E proprio sul gioiellino delle Rondinelle ci sono le big di Serie A. Con una che ha fatto più sul serio delle altre.



RETROSCENA ROMA - Roma, Inter e Juventus hanno preso informazioni con il Brescia per il classe 2000, regista dell'Italia Under 19 vicecampione d'Europa; con il club giallorosso che si è andata oltre: a inizio giugno ha presentato un'offerta al club di Cellino da 10 milioni di euro, rispedita prontamente al mittente. Già, perché la richiesta del numero 1 dei lombardi è più alta.



LA RICHIESTA - Come appreso da calciomercato.com, Sandro Tonali viene valutato da Cellino non meno di 14 milioni di euro. Bastano? No, perché l'ex presidente del Cagliari vuole il 50% sulla futura rivendita: un affare che possa replicare, in parte, quello che portà Nainggolan alla Roma. All'epoca c'erano le comproprietà, ora Cellino chiede un'alta percentuale per la rivendita. Richiesta che ha spaventato e, al momento, rallentato la corsa al gioiellino di Lodi, che sembra vicino alla permanenza a Brescia. Per crescere ancora e prendere per mano il proprio futuro.



