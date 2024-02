Inter-Juve, spettacolo a 360°: chi ci sarà, coreografie, record d'incasso e 200 Paesi collegati

Il Super Bowl italiano. A distanza di una settimana da quello che metterà di fronte Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers per il titolo Nfl, anche l'Italia si ferma per la sfida più attesa dell'anno. Inter-Juve non metterà in palio lo scudetto ma chi ne uscirà vincitore avrà di certo nuova linfa per centrare l'obiettivo più importante, checché ne dica Allegri.



QUASI RECORD - In un San Siro tutto esaurito, lo spettacolo è assicurato ma non si limiterà al campo. I 75.000 spettatori produrranno un incasso superiore ai 6 milioni di euro, uno tra i primi tre della storia nerazzurra: il record assoluto per la Serie A, (6,6 per Inter-Juve dell’ottobre 2019) pare irraggiungibile ma si dovrebbe far meglio di Inter-Milan del marzo 2019 (5,8 milioni).



PRODUZIONE - L'incontro sarà trasmesso da 62 televisioni, il segnale arriverà in 200 Paesi. Inter-Milan sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia da Dazn che avrà telecamere anche all'esterno del Meazza, oltre alle 4 che andranno ad aggiungersi a quella tattica e alle 20 messe a disposizione della Lega Serie A. Vedremo l'arrivo dei pullman e riprese aeree garantite da un drone. E nell'attesa del calcio d'inizio è previsto un altro grande show di luci, laser e non solo. Lo finanzierà il nuovo sponsor dell'Inter, Qatar Airways.



TIFOSI - Grande attesa anche per la coreografia che la Curva Nord sta preparando da settimane e che occuperà tutti e tre gli anelli. Anche per loro, Qatar Airways distribuirà agli ingressi sciarpe nerazzurre per colorare lo stadio. Inoltre lo sponsor di maglia nerazzurro, Paramount+, pubblicizzerà la seconda stagione della serie Halo, in uscita sulla piattaforma di streaming con la presenza del protagonista, il robot Master Chief, presente a bordocampo.



OSPITI - A godersi il Derby d'Italia ci sarà un parterre de roi. Annunciate le presenze del ct Spalletti, dei grandi ex nerazzurri Cruz, Maicon, Berti, Materazzi, Di Biagio, Colonnese e Galante ma anche di stelle del jet set. Da Paolo Bonolis a Elenoire Casalegno, da Tananai a Ignazio Moser, arrivando alle cariche istituzionali con il presidente del Senato, Ignazio La Russa e l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo.