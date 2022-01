ben prima di essere disputata., che guida la classifica ad un ritmo superiore a quello dell’anno scorso (più due punti con una partita in meno), in forza di un meccanismo oliato in ogni sua parte.A chi mi chiederà giudizio per tanta sicumera, questa volta replico con alcuni dati di fatto incontestabili.t (squalificati) più almeno uno tra(non ancora pronto) e(fuori fase), il che significa mezza difesa. Dico mezza perché Allegri dovrebbe recuperareal centro del reparto. Ma se questo sarà vero, è altrettanto vero che l’allenatoreche ha cominciato a vaccinarsi solo da qualche giorno (ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma non se si è un professionista sottoposto a determinate regole).- questa la coppia che dovrebbe schierare Inzaghi - giocheranno contro Perin in porta, Bonucci e Chiellini in mezzo, mentre sugli esterni andranno De Sciglio e Pellegrini.. Bisogna aggiungerci che(in bocca al lupo e arrivederci a luglio) e che,, perché - come ha spiegato l’allenatore bianconero - ha giocato 86 minuti a Roma.Ora dire che la Juve si avvicina all’appuntamento per il primo trofeo della stagione allestendo una sorta di smobilitazione è forse troppo. Ma. Anche perché, sempre Allegri, ha ribadito che sabato c’è un’altra. Insomma, se mai arriverà, di una Supercoppa da aggiungere alla bacheca.Freudiane o meno che siano certe uscite (“qualsiasi sia il risultato di San Siro bisognerà resettare per ripartire”), la percezione è che si vada versoin tutti i reparti, completo, in forma e assetato di trofei., che la stagione è propizia, che gli avversari (tutti, tranne il Milan) inseguono a fatica.e, in una partita secca (eventuali supplementari e rigori), tutto è possibile.Non so se sono saggio, ma mi viene da rispondere che il calcio è sì sorprendente, spesso irrazionale, a volte perfino illogico, ma, ben oltre quel che ha fatto la Roma domenica pomeriggio, per non riuscire a vincere la Supercoppa e anche in maniera perentoria.(recupererà Calhanoglu) e schiererà il solito 3-5-2 nel quale i difensori hanno preso a segnare e rifinire (Bastoni), i centrocampisti hanno piede (Brozovic) e gamba (Barella e Perisic), l’attacco possiede forza (Dzeko) e velocità (Lautaro).Ma, come sempre, non è solo questione di singoli e, dunque, di organico., invece, ha un’impostazione base (4-3-3 o 4-4-2) con la quale non spreme calcio, ma. In questo senso, Allegri è diventato più sincero di sempre e ieri, in conferenza stampa, l’ha detto. “Dobbiamo far andare gli episodi della nostra parte”. Che significa:, noi ci difendiamo e da un contropiede, con un calcio d’angolo o una punizione (sempre che Dybala giochi), proviamo a fare un gol o a rovesciare il tavolo.. Se segna presto e per prima, avrà la pazienza di aspettare per colpire ancora, magari sfruttando la via laterale, dove la Juve sembra particolarmente friabile.E poi c’è il ritmo che i nerazzurri sanno tenere alto e che la truppa (assai ridotta) di Allegri non riesce a reggere.