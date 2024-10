Getty Images

Inter-Juventus, la MOVIOLA LIVE: proteste di Inzaghi, manca un giallo a Danilo su Thuram

Redazione CM

2 minuti fa



Inter-Juventus, in scena alle 15 allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi della sfida, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Inter-Juventus (domenica 27 ottobre ore 18.00)



Guida

Meli e Alessio

IV Colombo

VAR Mazzoleni

AVAR Fabbri



3' - Duro intervento in scivolata, in ritardo su Thuram, da parte di Danilo. Immediate le proteste da parte del tecnico Simone Inzaghi che chiedeva almeno l'ammonizione per il capitano della Juventus. Guida fischia il fallo, ma non punisce con una sanzione disciplinare