Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Jurgen klinsmann, si è detto certo sul trionfo finale dell'Inter, a suo modo di vedere indiscussa favorita per lo scudetto.



«Davvero mi sta chiedendo se l’Inter vincerà lo scudetto? E perché? Non si è ancora capito?». Pratico, diretto, efficace, verticale nel pensiero come quando giocava: eccolo, Jurgen Klinsmann.



Da dove le arrivano tutte queste certezze?

«Qui negli Usa faccio il commentatore per Espn, non perdo una partita dell’Inter. Con Del Piero scherziamo di continuo, lo avevo avvertito già a dicembre. Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale “lasciate stare il campionato, è roba nostra”. Troppo grande il vantaggio di avere un solo obiettivo e una settimana intera per potersi concentrare. E poi c’è anche un altro indicatore».



Ovvero?

«Credo molto nel linguaggio del corpo. Guardate come si muovono, come esultano, come si comportano i giocatori dell’Inter. Quel linguaggio dice tutto, si capisce che c’è un gruppo, che i giocatori non mollano. L’unico rischio può essere il relax. Ma no, non ci credo, non vedo altre squadre che possano rimontare».