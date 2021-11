Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Ajax vorrebbe proporre all'Inter uno scambio alla pari che coinvolga Christian Eriksen e Andrè Onana. I nerazzurri hanno raggiunto da tempo un accordo verbale per la prossima stagione per il portiere camerunese - in scadenza di contratto a giugno - e la società olandese è pronta a liberarlo a patto di poter accogliere nuovamente il centrocampista danese, che difficilmente potrà riottenere l'idoneità sportiva in Italia dopo i problemi al cuore della passata estate. L'Inter, pur di risparmiare il costo del suo ingaggio fino al 2024, è aperta alla cessione a titolo gratuito.