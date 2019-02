Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, torna sul suo passato all'Inter. Queste le sue parole a DAZN: "Mi ricordo che tre giorni prima del match, Zanetti mi chiamò da parte e mi disse: ‘Il mister vuole farti giocare al mio fianco, tu stai tranquillo: dove non arrivi tu, arrivo io’. Io sono sceso in campo sereno, cercando di fare il meglio che potessi fare: ma ero un ragazzo, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo e dov’ero".