Intervistato da Sport.sk, Vratislav Gresko, ex terzino dell'Inter, ha parlato del momento del connazionale Milan Skriniar "Solo il giocatore e i suoi agenti conoscono la verità. L'Inter voleva ricavare il massimo dalla cessione di Skriniar, ma non è stato possibile. E adesso che vogliono rinnovare, Milan non è d'accordo. La situazione è cambiata. Skriniar è un top, uno da City, PSG o Real Madrid. Uno come lui costa 70 milioni o anche di più: prenderlo a zero sarebbe un affare enorme per chiunque. Capisco l’Inter, ma nessuno può arrabbiarsi con lui”.