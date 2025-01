Intermania, in Champions tabellone duro: con 5 favorite più Juve e Milan

Redazione Calciomercato

, chiudendo alla grande una prima fase di Champions League quasi perfetta. I nerazzurri si classificano alDavvero niente male. Basti pensare al fatto che nei precedenti 21 successi nella massima competizione europea

L'unica notizia poco lieta della serata arriva dal. Infatti in attesa del sorteggio dei playoff di domani a mezzogiorno. Insomma poteva andare meglio, ma degli scalatori come Inzaghi e i suoi uomini sanno alzarsi sui pedali per esaltarsi in salita.