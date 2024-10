Inter, la cura Inzaghi per Palacios: più passaggi che minuti giocati, i precedenti Bisseck e Buchanan

AFP via Getty Images

La prima volta non si scorda mai., il difensore argentino entra a una decina di minuti dal novantesimo al posto di de Vrij. Posizionandosi nel ruolo di braccetto sinistro, con il conseguente accentramento di Yann Bisseck.. Al 94° il triplice fischio finale dell'arbitro Marchetti lo ferma mentre si sta involando verso la porta difesa dall'ex milanista Devis Vasquez.- Lo stesso Palacios commenta nel dopo-gara: "Sono molto contento per aver giocato i miei primi minuti con questa maglia, ringrazio lo staff e i miei compagni che mi hanno sempre aiutato., anche se avevo questa speranza. Mister Inzaghi mi ha detto di godermi il momento e di far girare velocemente il pallone.e voglio sfruttare al massimo questa possibilità. Il calcio argentino è completamente diverso, ma l'importante è continuare a lavorare e farmi trovare pronto".

da dividere con il Talleres. Firmando un, fatta eccezione per il terzo portiere Raffale Di Gennaro.- Subito davanti a lui c'è Yann. Dopo aver svolto il primo allenamento con l'Inter il 13 luglio, raccoglie la prima presenza ufficiale il 19 agosto in Serie A col Monza e gioca la prima partita da titolare l'8 novembre a Salisburgo in Champions League, segnando il suo primo gol il 23 dicembre contro il Lecce a San Siro.

- La storia si ripete con Tajonfino a giugno 2028. L'esterno canadese di origine giamaicana (classe 1999) effettua il primo allenamento l'8 gennaio 2024, debutta il 16 febbraio sul campo della Salernitana e segna la sua prima rete in maglia nerazzurra il 10 maggio a Frosinone. Deve ancora giocare dall'inizio, complice l'infortunio rimediato in nazionale a inizio luglio durante la Copa America da cui ha appena recuperato.

, che erano liberi sul mercato degli svincolati e poi si sono accasati rispettivamente a Betis e Roma. Palacios svolge il primo allenamento con l'Inter il 6 settembre ed esordisce a Empoli il 30 ottobre, rispettando i. Pronti a lavorare con pazienza per cercare di guadagnarsi la sua fiducia, per poi provare a ripagarla sul campo.