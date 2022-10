La partita di Barcellona non è stata una passeggiata di salute, l’Inter ha portato a casa un punto che potrebbe significare qualificazione agli ottavi ma il dispendio fisico è stato considerevole e in questi due giorni ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi, ha lavorato più in sala video che in campo, proprio per consentire ai suoi di recuperare le necessarie energie fisiche e mentali. I nerazzurri hanno studiato pregi e difetti della Salernitana ma i granata, che arriveranno incerottati a San Siro, potrebbero presentarsi con una veste diversa.



LE SCELTE - Inzaghi, invece, può raccogliere indicazioni preziose da Barcellona, a partire da Robin Gosens, che ha finalmente dato incoraggianti segnali di crescita. Il tedesco dovrebbe avere una chance da titolare sulla corsia di sinistra, mentre a destra Darmian potrebbe far tirare un po’ il fiato a Dumfries. Attenzione anche al reparto arretrato, dove ad oggi persiste un ballottaggio tra Acerbi e Bastoni. Per quanto riguarda il ruolo di play, invece, Asllani non attraversa il suo miglior momento ma anche Mkhitaryan va gestito. In attacco rientra Correa, cui Inzaghi concederà spazio.

Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.